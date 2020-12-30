Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

30.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:09
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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