Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.