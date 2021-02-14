Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin sağ ele geçirildiği, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiği ve 10 Şubat 2021'de başlatılan operasyonun tamamlandığı bildirilmişti. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan ve vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu