Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüntü - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüntü

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

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