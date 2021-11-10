Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüntü
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.
AA - Son Dakika Haberleri
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