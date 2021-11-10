Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüntü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

AA - Son Dakika Haberleri

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