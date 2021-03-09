Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"

09.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:22
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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