Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"
09.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:22
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin