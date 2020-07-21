Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz" Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e, Türk firmalarına güvendiği ve projelerde verdiği destek için teşekkür ederek "Geleceğe yönelik, ulaştırma, enerji ve tarım alanlarında Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e, Türk firmalarına güvendiği ve projelerde verdiği destek için teşekkür ederek "Geleceğe yönelik, ulaştırma, enerji ve tarım alanlarında Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Nijer'de, Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edilmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kardeş Nijer'de bulunmaktan ve Mahamadou tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini kendisine ilettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, geçmişte Erdoğan'ın Nijer'e ziyaretinin planlandığını fakat bunun gerçekleştirilemediğini hatırlatarak "Önümüzdeki süreçte, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Niamey'i ziyaret etmek istediğini de kendilerine ilettim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahamadou ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkilerinin her alanda nasıl geliştirebileceğini görüşme imkanı bulduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Nijer'in geleceğe yönelik kalkınma planı ve büyük vizyonu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu çerçevede, özellikle Türk firmalarına güvenerek projelerde yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Geleceğe yönelik, ulaştırma, enerji ve tarım alanlarında Nijer'in kalkınmasına Türkiye olarak katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Nijer ile askeri, gençlik ve spor alanlarında iş birliğine yönelik anlaşmaların imzalanacağını belirten Çavuşoğlu, "Diğer imzalanan anlaşmalarla beraber, ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirirken, bunların uygulamasıyla birlikte iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Libya'daki durumun etkisini Nijer de hissediyor"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mahamadou ile görüşmesinde, teröre karşı iş birliği konusunu da değerlendirdiklerini kaydederek "Nijer'in ve genel olarak Afrika'nın terörden nasıl etkilendiğini biz de görüyoruz ve terörle mücadelesinde Nijer'i en iyi anlayan ülke Türkiye'dir çünkü biz de yıllardır terörün değişik boyutlarıyla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahamadou ile görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bazı bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Libya'daki durumun etkisini, her alanda, her anlamda en çok komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor. Tüm bu konuları daha detaylı şekilde kardeşim (Nijer Dışişleri Bakanı) Kalla Ankourao ile biraz sonra görüşmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA