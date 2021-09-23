Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 76.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü
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