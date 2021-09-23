Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.