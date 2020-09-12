Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, "Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." dedi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
12.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, "Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." dedi.

Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile Antalya'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda yaptığı değerlendirmede Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman diyalogdan yanadır. Türkiye'nin gözü diğer ülkelerin haklarında hiçbir zaman olmamıştır ama hakkını da sonuna kadar savunagelmiştir. Bundan sonra da savunacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan'ı veya diğer ülkeleri masaya davet ettiğinde, bazılarının bunu taviz olarak algıladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Yunanistan da tezlerinde haklıysa, uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa haritalarla, anlaşmalarla, örnekleriyle gelir masaya anlatır. Biz de tezlerimizi ortaya koyarız. Herkes o gün Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonunda olduğu gibi kimin haklı olduğunu görür. Dolayısıyla biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız. Türkiye'ye yönelik ön şart koşan olursa bizim de ön şartlarımız vardır ve bu ön şartlar da karşılanmalıdır ama ideali ön şartsız oturup, anlaşmadığın konuları bile konuşabilmektir."

(Sürecek)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Metin Özülkü Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:22:11. #1.15#
title