Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Siyala ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Siyala ile telefonda görüştü

05.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:30
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Siyala ile telefonda görüştü

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyala ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyala ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Siyala görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletlerin Libya'da çözüm ve ateşkese ilişkin başlattığı süreç de değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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