Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı...
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteeg ile görüştü.
15.09.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteeg ile görüştü
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Kaynak: DHA