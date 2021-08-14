Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor'
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor" - Haberler
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