Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya