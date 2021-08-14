Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"