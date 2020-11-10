Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"
10.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:30
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci