Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır.