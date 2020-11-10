Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"

10.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:30
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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