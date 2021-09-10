Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.