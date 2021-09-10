Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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