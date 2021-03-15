Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

15.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:33
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 23:36:36. #1.15#
title