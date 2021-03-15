Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.