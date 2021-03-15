Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü
15.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:33
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya