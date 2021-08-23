Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Djordje Raduloviç'le görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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