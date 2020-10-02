Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirve hazırlıkları kapsamında dün akşam saatlerinde İtalya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile önce başbaşa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı