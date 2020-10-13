Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1)...
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1)...

13.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:14
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1)...

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Yukarı Karabağ'da ateşkes çağrılarını makul karşıladıklarını belirterek "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Yukarı Karabağ'da ateşkes çağrılarını makul karşıladıklarını belirterek "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' çağrısı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesiyle ilgili düşüncelerini her platformda dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, uluslararası toplumun yaptığı ateşkes çağrılarını da makul karşıladıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Karabağ konusunda aldığı kararlara işaret eden Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan'a da 'Azerbaycan topraklarından çekil' diye bir çağrı olursa, BMGK ve İsveç'in de dönem başkanlığını üstleneceği AGİT karalarını hatırlatarak bu çağrı yapılırsa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz." diye konuştu.

Bu çağrının yapılmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Gürcistan karşısında uluslararası toplumun takındığı tutumu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'da AGİT'in misyonunun başında da bir büyükelçimiz var, Halit Çevik. Ukrayna'daki durumu da değerlendirme fırsatı bulduk, aynı şekilde Gürcistan'da da AGİT'İn misyonları var. Şimdi Kırım ve Ukrayna toprakları ya da Gürcistan toprakları söz konusu olduğu zaman AGİT dahil hepimiz ne diyoruz, 'Rusya ya da oradaki başka unsurlar çekilsin. Buralar Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın topraklardır.' Ama aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olunca yapmıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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