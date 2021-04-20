Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu