Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen Afganistan konferansının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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