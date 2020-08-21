Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla telefonda görüştü
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
21.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İspanyol mevkidaşı Laya'nın görüşmesinde, bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA