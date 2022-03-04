Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya- Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı için NATO Karargahı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü. - BRÜKSEL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, England, Brüksel, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title