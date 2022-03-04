Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Aurescu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları, Rusya- Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Toplantı için NATO Karargahı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü. - BRÜKSEL