Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi

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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması İkilinin fotoğraf çekilmesi Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

İkilinin fotoğraf çekilmesi

Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı