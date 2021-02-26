Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi

26.02.2021 18:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:22

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması İkilinin fotoğraf çekilmesi Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

İkilinin fotoğraf çekilmesi

Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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