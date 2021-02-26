Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi
26.02.2021 18:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:22
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması İkilinin fotoğraf çekilmesi Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
İkilinin fotoğraf çekilmesi
Görüşmeden detaylar ZAGREB -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı