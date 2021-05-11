Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları telefonda görüştü.