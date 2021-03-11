Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi

11.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:16
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha'da görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hicab'la Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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