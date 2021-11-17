Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır" - Haberler
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...

 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan sınırdaki gerilimle ilgili net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan sınırdaki gerilimle ilgili net mesaj: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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