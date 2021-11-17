Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır"
AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet