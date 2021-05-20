Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüştü.