Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir temasları kapsamında Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir temasları kapsamında Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük ziyaret kapsamında geldiği Cezayir'in Oran kentinde Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini ziyaret etti. Yöneticiler ve çalışanlarla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "Oran'da önümüzdeki dönemde Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor'
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya, Tunus ve Afrika gibi bölgesel ve uluslararası konularda Türkiye ile Cezayir'in görüşleri örtüşüyor"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci
Magazin Alişan Bülent Ersoy Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Burak Yılmaz Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 23:19:05. #1.15#

title