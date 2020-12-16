Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

16.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:38
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Lute ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute'a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada'daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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