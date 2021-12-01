Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'i karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştü.

AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'i karşılaması ve tokalaşma

Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştü.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makei ile görüştü

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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