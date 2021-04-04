Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Al Zayani'yle görüştü
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani'yle telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani'yle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin