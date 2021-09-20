Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile Türkevi'nde görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile Türkevi'nde görüştü.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özge Özpirinçci Binali Yıldırım
Magazin Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:50:02. #1.12#