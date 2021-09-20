Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile görüştü
Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile Türkevi'nde görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdulllatif bin Rashid Al Zayani ile Türkevi'nde görüştü.