Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan