- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi
06.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:52
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmeden sonra orak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ