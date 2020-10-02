Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü
02.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:32
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde, Yukarı Karabağ meselesi ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci