Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ayasofya Camisi kararı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale...
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Ayasofya Camisi kararı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz"
13.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Ayasofya Camisi kararı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz"
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Kaynak: AA