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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun olağan meclis toplantısına katıldı Açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin esnetilmesiyle ihracatın ve üretimin arttığını belirterek, "Çarklar dönmeye başladı.

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun olağan meclis toplantısına katıldı Açıklaması
03.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin esnetilmesiyle ihracatın ve üretimin arttığını belirterek, "Çarklar dönmeye başladı." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, odanın olağan meclis toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir dönem yaşandığını ifade etti.

Hedeflerinin, Türkiye'nin bu süreçten en az şekilde etkilenerek çıkması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerin büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığı olarak yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Özellikle bu dönemde G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla yaptığımız temaslarda ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız gerektiğini söyledik. Özellikle lojistik konusundaki engellerin kalkması konusunda, tedarik zincirlerinin engellenmemesi, kargo trafiğinin sürdürülmesi, uluslararası taşımacılığın normal seyrinde devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Salgın nedeniyle Çin'e yönelik bir güven problemi yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, bu durumun Türkiye için bir fırsat olabileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, ülkelerin artık tedarik kaynaklarını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"En yakın, en hızlı şekilde tedarik sağlamak için alternatiflere yönelecekler. Böyle bir durumda da nereden bakarsanız bakın, hangi kriteri koyarsanız koyun Türkiye ve Antalyamız bu alternatiflerin içinde olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatımızın artması ve yeni küresel üretim merkezlerinin olması için gayret sarf ediyoruz. Memnuniyetle söylemek isterim ki ihracatımız artmaya başladı hızlı bir şekilde, üretim kapasitemiz aynı şekilde artıyor, çarklar dönmeye başladı. Ama bu istediğimiz seviyeye gelinceye kadar da bu desteği devam ettirmemiz gerekiyor. Yurt dışında da yavaş yavaş yeni normale geçildi. Türk firmaların kazanması için çaba sarf ediyoruz. İhracatımızın artması, yurt dışındaki yatırımların artması için bu çabalarımızı sürdüreceğiz."

Antalya Diplomasi Forumu

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın 5. büyük diplomasi ağına sahip ülke olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerindeki fırsatları derleyip, kurumlara gönderdiklerini, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da hangi alanda ne tür fırsatlar olduğuna ilişkin bir kitap hazırlandığını ifade etti.

Dünyanın nereye doğru ilerlediğine ilişkin de çalışmalar yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası küresel sistemle ilgili eski sorunlar yeni trendlerle ilgili sadece Türk aydınların görüşleriyle yetinmedik. Nobel ödüllü düşünürler, eski devlet başkanları ve her etnik gruptan ve dini görüşten önemli kişilerden makale istedik. Görüşlerini bize gönderdiler. Kovid-19 sonrası dünya, iş birliği mi rekabet mi? İnşallah bu eserleri sizlerle de paylaşacağız. Bu yıl hayata geçmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu pandemi dolayısıyla yapılamadı. Antalya Diplomasi Forumu olarak dünyanın önemli kuruluşlarıyla ortak video konferanslar düzenledik. Gelecek sene mart ayında inşallah Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya'nın marka değerini artıracağız. Antalya tıpkı Davos gibi uluslararası siyasette de marka bir şehir olacak."

"Dijitalleşme ve dijital diplomasi her zamankinden daha önemli"

Çavuşoğlu, geçen sene pandemi öncesi Büyükelçiler Konferansı'nda yeni inisiyatif olarak dijital diplomasiyi açıkladıklarını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Antalya Diplomasi Forumu'nu gerçekleştirseydik, ana teması dijital çağda diplomasi olacaktı. Gelecek sene de bu ana temayı koruyacağız. Çünkü bu pandemi gösterdi ki dijitalleşme ve dijital diplomasi her zamankinden daha önemli. Diğer taraftan Antalya'da teknoloji kenti oluşturma projemizi eskiden açıklamıştık, boş bir seçim vaadi değildi. Antalya'nın tarım, turizm ve ticaretin dışında gerçekten bir teknoloji şehri olması gerek. İstanbul'dan sonra tek alternatif bu anlamda Antalya'dır. Antalya tüm özelliklere sahiptir, bunu birlikte sizlerin desteğiyle başaracağız. Şu anda milletvekili arkadaşlarımızla da bu konuda çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Hükümetin kredi ve istihdam destekleri can simidi oldu"

ATSO Başkanı Davut Çetin de Türkiye'nin, Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de önemli bir mücadele verdiğini, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırması için de ciddi bir diplomasi yürütüldüğünü bildirdi.

Çetin, pandemi sürecinde hükümetin kredi ve istihdam desteklerinin can simidi olduğuna dikkati çekti.

Salgının etkilerinin turizmde, eğitim sektöründe, yeme, içme ve perakendede halen devam ettiğini belirten Çetin, bu dönemde üretim, ihracat ve yatırımda en iyi performansı tarım sektörünün gösterdiğini, yaş meyve sebze ihracatının 6 ayda yüzde 27 arttığını söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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