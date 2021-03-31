Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı