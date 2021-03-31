Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems'i karşılaması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamanter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile görüştü.

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Daems ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:52:20. #1.14#
title