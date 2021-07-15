Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Afgan barış sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Afgan barış sürecini görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Halilzad ile Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü - Haberler
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