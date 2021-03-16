Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldı
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldı

16.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:33
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na iştirak etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu"na katıldığını belirterek, "Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Afganistan'a dair bölgesel iş birliği vizyonumuzu paylaştık. Bölgemizde barış ve refahı birlikte sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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