Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Nisan'da KKTC'yi ziyaret edecek
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Nisan'da KKTC'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Nisan'da KKTC'yi ziyaret edecek

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi 15 Nisan tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret düzenleyerek, çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi 15 Nisan tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret düzenleyerek, çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret düzenleyeceği ifade edildi. Değerlendirmelerde bulunmak ve istişare yapmak üzere 15 Nisan tarihinde KKTC'ye ziyaret düzenleyecek olan Çavuşoğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya geleceği ve bir değerlendirme toplantısı düzenleyeceği belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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