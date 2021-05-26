Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Kavala kentinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın Kavala kentinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal'ın 29 Mayıs'ta Kavala'da Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile görüşeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek - Haberler
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