Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, 5-6 Mayıs tarihlerinde Selanik ve Batı Trakya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Yardımcısı Kıran ziyarette, Ramazan ayı dolayısıyla Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek. Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya gelecek ve azınlık okulları ve Osmanlı eserlerini ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı Kıran, ayrıca Selanik'te Atatürk Evi'nde de incelemelerde bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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