Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı Himeyme ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı Himeyme ile görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı mevkidaşı Himeyme ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Murad Muhammed Himeyme ile Konsolosluk İstişareleri gerçekleştirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libyalı mevkidaşım Himeyme ile Konsolosluk İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Gündemimizdeki tüm konuları etraflıca değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çalışma Grubuyla temasları sürdürme kararı aldıklarını belirten Kıran, "Salimen vatan topraklarına kavuşturduğumuz 7 vatandaşımız için teşekkürlerimizi ilettik." ifadesine yer verdi.

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

 Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

 Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title