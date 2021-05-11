Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor"

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Macaristan ve Sırbistan'la karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik yaptığı anlaşmalara dikkati çekerek, Türkiye'nin aşı programının...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Macaristan ve Sırbistan'la karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik yaptığı anlaşmalara dikkati çekerek, Türkiye'nin aşı programının karşılıklı seyahatleri kolaylaştırdığını bildirdi.

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Macaristan ve Sırbistan'la aşı sertifikası konusunda anlaştık. Bugünden itibaren test, karantina olmadan Macaristan'a seyahat edilebilecek. Sırbistan'la da aynı uygulamayı başlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor." ifadesini kullanan Kıran, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

Dikkat 'koca engerek'
Dikkat 'koca engerek'
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:48:26. #1.14#

title