Son dakika haberleri! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Aşı programımız karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyor"

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Macaristan ve Sırbistan'la karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik yaptığı anlaşmalara dikkati çekerek, Türkiye'nin aşı programının...