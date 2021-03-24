Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Danimarka Dışişleri Devlet Sekreteri Jensen ile görüşecek
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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Danimarka Dışişleri Devlet Sekreteri Jensen ile görüşecek

24.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:29
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Danimarka Dışişleri Devlet Sekreteri Jensen ile görüşecek

Son dakika habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Danirmaka Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carsten Gronbech-Jensen çevrimiçi toplantıda bir araya geliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Danirmaka Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carsten Gronbech-Jensen çevrimiçi toplantıda bir araya geliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Carsten Gronbech-Jensen ile çevrimiçi gerçekleştirilecek toplantıda bir araya geliyor.

Toplantıda Danimarka ile ikili ilişkiler her yönüyle ele alınarak; başta NATO çerçevesindeki dayanışma ve AB üyelik süreci olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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