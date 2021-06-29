Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım"
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım" Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Çocuklar bisikleti alsınlar binsinler ama bunun yanında artık bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Çocuklar bisikleti alsınlar binsinler ama bunun yanında artık bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bisikletlilerin de trafikte sürücü olduklarını mutlaka kabul etmemiz lazım" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Sürdürebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenlik Hareketlilik" temasıyla düzenlenen 2021 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kaymakcı, Türkiye'nin her yerel yönetiminin aynı zamanda Avrupalı bir yerel yönetim olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla birlikte çalışıyor olmamız bizim çok önemli. Edirne'deki bir hava kirliliği veya Burgaz'daki bir sorun Türkiye'ye de yansıyor. Şehirlerimizin birbirine bu kadar yakın olması önemli değil ama şehirlerimizdeki her gelişme diğer Avrupa şehirlerini de etkiliyor. Ben bu gibi etkinlikleri çok anlamlı buluyorum. Türkiye Avrupa Birliği yakınlaşması açısından da çok değerli" dedi.

Bundan önce yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 12 kilo fazlası olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Daha az bisiklete binen bir insandım ama o tarihten sonra daha fazla bisiklete binmeye başladım. İşe mümkün olduğunca bisikletle gittim. Bunun yararı 12 kilo vermiş oldum. Daha sağlıklı hissediyorum, daha iyi uyuduğumu hissediyorum. Aynı zamanda da daha yeşil bir Ankara gördüğümü hissediyorum" dedi.

Bisikletin çocuklara verilen bir hediye olarak algılandığını bildiren Kaymakcı, "Çocuklukta binilen bir şeydi. Artık bu algıdan çıkmamız lazım. Çocuklar bisikleti alsınlar binsinler ama bunun yanında artık bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım. Bisikletlilerin de trafikte sürücü olduklarını mutlaka kabul etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bisiklet yollarının güçlü olması gerektiğini de bildiren Kaymakcı, "Dünyada iklim değişikliği konusu ciddi bir şekilde hepimizi etkilemeye başladı. Bununla ilgili de düşünmeye başladık. Üzerinde yaşadığımız Avrupa kıtasında Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda bahsediyoruz. Türkiye hem Avrupa Birliği'ne bir aday ülke olarak hem de Avrupa kıtasının güçlü büyük bir ülkesi olarak bu süreçlerin içerisinde yer almak zorunda. Daha yeşil bir Türkiye'nin daha dijital bir Türkiye'nin Avrupa kıtası içerisinde de ortaya koymamız gerekiyor. Biz AB Başkanlığı olarak yerel yönetimlerle çalışmaya önem gösteriyor. Gerek mali yardım fonlarının kullanımında gerek şehir eşleştirme programları çerçevesinde ve aynı zamanda Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği programında da yerel yönetimlerimizi destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle tenis, golf, yüzme gibi alanlarda Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakcı, "Aynı zamanda etkin bir tenis oyuncusu olarak şehirlerimizden aldığımız talebi de bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Her şehre bir tenis kortu isteniyor" açıklamalarında bulundu.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım'
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım'
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım'
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kabul etmemiz lazım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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