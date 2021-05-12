Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI
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Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ta kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar bayram arifesi yapılan şeker toplama geleneğini, kendi oturdukları apartmandaki daireleri dolaşarak yerine getirdi.

SİVAS'ta kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar bayram arifesi yapılan şeker toplama geleneğini, kendi oturdukları apartmandaki daireleri dolaşarak yerine getirdi.

Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, bu yıl şeker toplamak için farklı bir yönteme başvurdu. Kentte Camikebir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan çocuklar, sokağa çıkmadan geleneği yaşattı. Binadaki farklı dairelerde oturan 5 çocuk apartmandaki 10 dairenin kapısını tek tek çalarak şeker topladı.. Apartman sakinleri kapılarına gelen çocuklara şeker vererek sevindirdi.

Apartman sakinlerinden Asuman Kahvecioğlu, "Çocuklar şeker toplamaya gelmişler. Eski günleri yad ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklar geldiği için çok sevindim" dedi.

Şeker toplayan çocuklardan Mesut Alpan ise, "Eskiden hep şeker toplanırmış. Biz de kurallara uyarak şeker toplamak istedik. Herkese iyi bayramlar" dedi.

Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI
Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI
Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI
Son dakika haberleri... DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR, KENDİ APARTMANLARINDA ŞEKER TOPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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