Son dakika haberleri: 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir.
Edinilen son dakika haberine göre 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir.
'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir...Düzeltir, özür dileriz... - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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