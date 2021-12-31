Son dakika haberleri: 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir. - Haberler
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Son dakika haberleri: 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir.

Son dakika haberleri: 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir.

'Diş hekimi evinde ölü bulundu' haberimizde vesikalık fotoğraf kaynağından iptal edilerek, doğru fotoğrafla değiştirilmiştir...Düzeltir, özür dileriz... - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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