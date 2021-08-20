Son dakika haberleri | DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP KAZA YAPTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek, kaldırıma çarpan Memik Yiğit (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek, kaldırıma çarpan Memik Yiğit (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Memik Yiğit, 27 L 4613 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Yiğit'in kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Yiğit'i direksiyon başında baygın görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yiğit'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Memik Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı