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Son dakika haberleri... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü
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Son dakika haberleri... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Kula ilçesinde, Salim Çıldır (66) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Son dakika haberleri... Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü
08.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:11

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Salim Çıldır (66) otomobili ile seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çıldır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay, saat 19.45 sıralarında Akgün Mahallesi Yörükhasanların Halilağa Sokak'ta meydana geldi. Salim Çıldır, yönetimindeki 45 SA 1999 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Rahatsızlandığını fark eden Salim Çıldır, aracını yolun kenarına çekerek durdurdu. Çıldır'ı direksiyon başında baygın halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çıldır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Çıldır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Çıldır'ın ailesi ve yakınları ise hastanede sinir krizleri geçirdi.

 

 


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Kaynak: DHA

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