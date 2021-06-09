Son dakika haberleri! Dinlenmek için oturduğu yerden boşluğa düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta bir çocuk, dinlenmek için oturduğu yerden boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir çocuk, dinlenmek için oturduğu yerden boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyen 8 yaşındaki Ahmet C. dinlenmek için kaldırım kenarında bulunan bir mermere oturdu.

Mermer üzerindeki taşın kayması sonucu arkasındaki boşluğa düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çocuğun düşme anı bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş