Son dakika haberleri: Dilencilik yapan 5 çocuğun ailesine işlem yapıldı Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kentin ana caddelerinde dilencilik yapan 5 çocuğun ailesine adli işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kentin ana caddelerinde dilencilik yapan 5 çocuğun ailesine adli işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kentin ana caddelerinde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 5 çocuğun ailesine Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan, 15 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devem ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA